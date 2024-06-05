Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araç içerisinde gizlenmiş 510 sentetik uyarıcı ve uyuşturucu hap ile 32 gram kokain ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla zanlılar Ş.G. ve M.Z. gözaltına alındı.
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