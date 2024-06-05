Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Araç içerisinde gizlenmiş 510 sentetik uyarıcı ve uyuşturucu hap ile 32 gram kokain ele geçirildi.

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