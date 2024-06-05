Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:18 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Araç içerisinde gizlenmiş 510 sentetik uyarıcı ve uyuşturucu hap ile 32 gram kokain ele geçirildi.

        Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla zanlılar Ş.G. ve M.Z. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        İlan-ı aşk ettikten 1 gün sonra katletmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İlan-ı aşk ettikten 1 gün sonra katletmişti! İstenen ceza belli oldu!
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olan yabancı uyruklu kişi yakal...
        Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olan yabancı uyruklu kişi yakal...
        Erdek'te çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
        Erdek'te çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
        11 yaşındaki çocuk, hareket ettirdiği iş makinesinin devrildiği kazada öldü
        11 yaşındaki çocuk, hareket ettirdiği iş makinesinin devrildiği kazada öldü
        Balıkesir'de iki katlı binaya çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de iki katlı binaya çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de komşusunu tüfekle öldüren emekli polis intihar etti
        Balıkesir'de komşusunu tüfekle öldüren emekli polis intihar etti