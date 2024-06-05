Bandırma'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Gözaltına alınan zanlının üzerinde yapılan aramada 97 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 575 lira ele geçirildi.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçerek, S.U. ve C.A'ya uyuşturucu satmaya çalıştığı öne süren A.B'yi (27) yakaladı.

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