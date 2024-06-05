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        Bandırma'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sahilde uyuşturucu satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:32 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:32
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        Bandırma'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sahilde uyuşturucu satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçerek, S.U. ve C.A'ya uyuşturucu satmaya çalıştığı öne süren A.B'yi (27) yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlının üzerinde yapılan aramada 97 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 575 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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