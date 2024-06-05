Balıkesir'de evde uyuşturucu imalatı yapan şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde evde uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı iddiasıyla bir zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek, 973 gram esrar, 66,44 gram toz esrar, 3,91 gram esrar tohumu, saksılarda ekili 20 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Şüpheli İ.E.A. uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.