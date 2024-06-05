Balıkesir'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yapılan çalışmada, şüpheliler N.I. ve F.K'nin fuhuşa aracılık ettiği, diğer şüpheli O.K'nın ise yer temini yaptığı tespit edildi.

Yapılan operasyonda, Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen şüpheliler N.I, F.K. ve O.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise suçtan temin edildiği değerlendirilen 57 bin 905 lira, 1250 avro, 304 dolar ile 13 cep telefonu, ⁠⁠14 gram altın ile bir çeyrek altın ele geçirildi.