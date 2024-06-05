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        Balıkesir'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 18:16 Güncelleme: 05.06.2024 - 18:16
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        Balıkesir'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yapılan çalışmada, şüpheliler N.I. ve F.K'nin fuhuşa aracılık ettiği, diğer şüpheli O.K'nın ise yer temini yaptığı tespit edildi.

        Yapılan operasyonda, Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen şüpheliler N.I, F.K. ve O.K. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise suçtan temin edildiği değerlendirilen 57 bin 905 lira, 1250 avro, 304 dolar ile 13 cep telefonu, ⁠⁠14 gram altın ile bir çeyrek altın ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.I. ile O.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca para karşılığı erkeklerle birlikte olan 2 Gürcistan, 1 Kazakistan ve 1 Özbekistan uyruklu 4 kadının ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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