Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oğurlu: "Üniversitemiz tüm birikimiyle Teknokent'in yanında"

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Teknokent'in ihracat, üretim ve istihdama büyük katkı sağladığını belirterek, üniversite olarak tüm birikimlerle Teknokent'in yanında olduklarını bildirdi.

Balıkesir Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı olan Oğurlu, yazılı açıklamasında, 2019 yılında faaliyete geçen Teknokent'te 73 firma tarafından 357 kişinin istihdam edildiği bilgisini verdi.

Rektör Oğurlu, 74 AR-GE projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandığını, 249 milyon 219 bin lira geliri olan firmaların 2 milyon 182 bin 724 lira ihracatının bulunduğunu aktardı.