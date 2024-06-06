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        Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oğurlu: "Üniversitemiz tüm birikimiyle Teknokent'in yanında"

        Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Teknokent'in ihracat, üretim ve istihdama büyük katkı sağladığını belirterek, üniversite olarak tüm birikimlerle Teknokent'in yanında olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:05 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:06
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        Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oğurlu: "Üniversitemiz tüm birikimiyle Teknokent'in yanında"
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        Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Teknokent'in ihracat, üretim ve istihdama büyük katkı sağladığını belirterek, üniversite olarak tüm birikimlerle Teknokent'in yanında olduklarını bildirdi.

        Balıkesir Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı olan Oğurlu, yazılı açıklamasında, 2019 yılında faaliyete geçen Teknokent'te 73 firma tarafından 357 kişinin istihdam edildiği bilgisini verdi.

        Rektör Oğurlu, 74 AR-GE projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandığını, 249 milyon 219 bin lira geliri olan firmaların 2 milyon 182 bin 724 lira ihracatının bulunduğunu aktardı.

        Sektörel çeşitliliğin girişimci ekosisteme önemli katkılar sağladığını vurgulayan, Teknokent'in yüzde 100 doluluğa ulaştığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılan başvurular sonucunda Çamlık Uydu Kuluçka Merkezi'ni faaliyete geçirdiklerini bildiren Oğurlu, şunları kaydetti:

        "Balıkesir Üniversitesi tüm akademik bilgi birikimiyle Balıkesir Teknokent'in yanındadır. Tüm paydaşlarımızla, Balıkesir'in tüm dinamikleriyle Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ortaklarımızla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın sunduğu desteklerle beraber önümüzdeki dönemde de girişimciliği, yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek, Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından biri olmak, nitelikli iş gücüne ülke içinde istihdam yaratmak, AR-GE ve inovasyonda, yerli ve milli üretimde ülkemizin çıtasını yükseltmek, yüksek katma değerli ürünlerle ihracat potansiyelimizi artırmak ve Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu ile daha fazla girişimciyi ekosisteme dahil etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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