Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Eğmir Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine havdan ve karadan söndürme ekipleri sevk edildi.
Yangın, 1 helikopter, 2 uçak, karadan ise 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 54 personelin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangında, hasar oluşan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
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