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        Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:44 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:44
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        Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Eğmir Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine havdan ve karadan söndürme ekipleri sevk edildi.

        Yangın, 1 helikopter, 2 uçak, karadan ise 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 54 personelin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

        Yangında, hasar oluşan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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