Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, 1 helikopter, 2 uçak, karadan ise 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 54 personelin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine havdan ve karadan söndürme ekipleri sevk edildi.

Eğmir Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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