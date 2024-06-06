Vefat eden Balıkesirspor'un eski antrenörlerinden Can Cangök için lokma hayrı düzenlendi

Bir süre önce vefat eden Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Balıkesir Şube Başkanı ve Balıkesirspor'un eski antrenörlerinden Can Cangök için Balıkesir'de lokma hayrı düzenlendi.

Cangök anısına gerçekleştirilen program, Anafartalar Caddesi'ndeki Hacı Ali Camii avlusunda yapıldı.

Düzenlenen programda, vatandaşlara lokma ikram edildi.

Çok sayıda Balıkesirli sporcunun katıldığı programda, eski futbolculardan İlhan Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Can Cangök'ün kendisi için çok özel bir yeri olduğunu vurguladı.

Eker, Cangök'ün Balıkesir'in en önemli futbol adamlarından biri olduğunu ifade ederek, "Onun bu ansız ölümü bütün şehri çok derinden etkiledi. Ben de yakın zamanda babamı kaybettim, Can hoca da bizim için bir baba figürüydü. Biz de onun anısına bugün bir lokma hayrı düzenledik, Allah kabul etsin." diye konuştu.

Programa katılan Milli boksör Ali Eren Demirezen de Can Cangök'ün Balıkesir için büyük bir değer olduğunu dile getirdi.