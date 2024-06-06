Balıkesir'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" programı düzenlendi
Balıkesir'de, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" programı ve sergi açılışı gerçekleştirildi.
Balıkesir'de, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" programı ve sergi açılışı gerçekleştirildi.
Atatürk Parkı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, programda yaptığı konuşmada, halk eğitimi merkezlerinin önemini vurguladı.
Susurluk Halk Eğitimi Merkezi Kadın Ritim Grubu, müzik eşliğinde darbuka gösterisi yaptı.
Etkinlik, açılış kurdelesinin kesilmesi ve sergi alanlarının gezilmesiyle devam etti.
Program, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı ekibinin mehteran gösterisiyle sona erdi.
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