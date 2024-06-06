Balıkesir'de sosyal medyada asılsız paylaşımda bulunan kişi gözaltına alındı

Ş.Ş'nin ilk ifadesinde, paylaşımı, çevresinden duyduğu bilgilere göre ve doğruluğunu araştırmadan yaptığını söylediği öğrenildi.

Bandırma'da ikamet eden ve sosyal medya hesabından "Ayyıldız Mahallesi'nde cinayet" şeklinde asılsız paylaşımda bulunan Ş.Ş, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.