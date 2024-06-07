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        Edremit Körfezi'nde turizmciler 9 günlük bayram tatilinden umutlu

        Kurban Bayramı tatilinin idari izinle 9 güne çıkarılmasının ardından iç turizmin önde gelen bölgelerinden Edremit Körfezi'ndeki tatil merkezlerindeki işletmelerde rezervasyonlar hızlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 09:42 Güncelleme: 07.06.2024 - 09:42
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        Edremit Körfezi'nde turizmciler 9 günlük bayram tatilinden umutlu
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        Kurban Bayramı tatilinin idari izinle 9 güne çıkarılmasının ardından iç turizmin önde gelen bölgelerinden Edremit Körfezi'ndeki tatil merkezlerindeki işletmelerde rezervasyonlar hızlandı.

        Termal suları, denizi ve Kazdağları ile iç turizmde önemli bir paya sahip olan Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ilçeleri ile Ören, Akçay, Altınoluk ve Güre ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesindeki otel ve konaklama tesislerinde bayram tatili rezervasyonlarında doluluk yüzde 80'e yaklaştı.

        Yaz sezonunun açılışının bayram tatiliyle yapılacağı 43 mavi bayraklı plajın bulunduğu körfezdeki işletmeler hazırlıklarını tamamladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise il genelindeki plajlarda temizlik ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Balıkesir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün, AA muhabirine, oteller, işletmeler ve acenteler olarak bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını mutlulukla karşıladıklarını söyledi.

        Tatilin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Ergün, şu ifadeleri kullandı:

        "Bölgeye, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yapılan tünellerle de ulaşımın rahat olması İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük illerin ortasında yer alması dolayısıyla bayramda bu bölgelerden ciddi bir talep var. Kazdağları'nın, milli parkın alan kılavuzları eşliğinde bu sezon açık hale getirilmesi hepimizin daha fazla turist beklentisi içinde olmasını sağladı. Bu anlamda bu sezondan umutluyuz."

        - Tatilcilerle yöresel etkinlikler yapıyorlar

        Güre Mahallesi'ndeki bir termal otelin yöneticisi Özlem İlhan da Kurban Bayramı için tesisteki doluluğun yüzde 80'e ulaştığını ifade etti.

        Misafirleriyle yöresel etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatan İlhan, "Beraber keşkek dövüyoruz. 'Kalp kırma zeytin kır' deyip zeytin kırıyoruz. Kekik hasadına çıkıyoruz, işlenmesini yapıyoruz. Misafirlerimiz giderken kekiklerini yanlarında götürüyorlar. Onlara bizden küçük bir hatıra oluyor." diye konuştu.

        Güre'de karavan ve çadır kamp işleten Sinem Kalkan ise yeni bir işletme olmalarına rağmen bayram tatili için yoğun ilgi gördüklerini dile getirdi.

        Doğaya zarar vermeden güzel bir kamp alanı oluşturduklarını aktaran Kalkan, "Çok şükür karşılığını alıyoruz. İnsanlardan da talep bayağı fazla. Bayram için oldukça dolu görünüyor, mutlaka rezervasyon alıyoruz. İnsanların mağdur olmaması adına mutlaka rezervasyon istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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