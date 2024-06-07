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        Balıkesir'de kahverengi kokarca böceği zararlısına karşı biyolojik mücadele başlatıldı

        Balıkesir'de, zirai kayıplara yol açan, istilacı ve zararlı bir böcek olan kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele yöntemi uygulanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:43
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        Balıkesir'de kahverengi kokarca böceği zararlısına karşı biyolojik mücadele başlatıldı
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        Balıkesir'de, zirai kayıplara yol açan, istilacı ve zararlı bir böcek olan kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele yöntemi uygulanıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ile görevliler, Samsun'da Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce üretilen 2 bin 500 yumurta parazitoitini (trissolcus japonicus), Bandırma ilçesine bağlı kırsal Kuşcenneti Mahallesi'nde doğaya saldı.

        Balıkesir Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında sebze ve meyve başta olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı Bandırma'da uygulanmaya başlanan çevre dostu faydalı böceklerle biyolojik mücadele Manyas, Susurluk ve Erdek ilçelerinde de yaygınlaştırılacak.

        Alkan, yaptığı açıklamada, salınan yararlı böceklerle, kahverengi kokarcaların popülasyonunu kontrol altına alarak tarımsal üretimde verebilecekleri zararın azaltılmasının hedeflendiğini bildirdi.

        Tarımsal üretimde zararı en aza indirmek için bölgedeki tarım arazilerinin kontrollerini yaparak zararlının yoğun olduğu alanlarda görevli personelle yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Alkan, bu tür çevre dostu mücadele yöntemlerinin önemini vurguladı.

        Alkan, biyolojik mücadele çalışmalarına katkılarından dolayı Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün yetkilileri ve personeline teşekkür etti.

        Parazitoit salımına, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik Turanlı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Kaan Erözmen, Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Güngörmez, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden bir grup personel ile üreticiler katıldı.

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