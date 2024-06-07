Balıkesir'de vakıftan hükümlülere baklava ikramı
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Niksarlı Hacı Mehmed (Ahi Pehlivan) Vakfının hayır şartı gereğince Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumlara tatlı ikramında bulunuldu.
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Niksarlı Hacı Mehmed (Ahi Pehlivan) Vakfının hayır şartı gereğince Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumlara tatlı ikramında bulunuldu.
Kuruluşu 1323 yılı olan Niksarlı Hacı Mehmed (Ahi Pehlivan) Vakfının şartı günümüzde yaşatılmaya devam ediyor. ‘Mahpuslara tatlı ikram eden vakıf’ olarak bilinen kurumun vakfiyesinde, hapishanelerde yatan hükümlülere vakıf gelirlerinden tatlı ikramında bulunulması yer alıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Ahi Pehlivan Vakfiyesi kapsamında 25 bölgede mahkumlara tatlı ikram edildi.
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ise Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 500 hükümlüye baklava ikramında bulundu.
Hükümlüleri şaşırtan 700 yıllık vakfiye şartı, ilgi ve takdir gördü.
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