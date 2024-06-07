Balıkesir'de vakıftan hükümlülere baklava ikramı

Kuruluşu 1323 yılı olan Niksarlı Hacı Mehmed (Ahi Pehlivan) Vakfının şartı günümüzde yaşatılmaya devam ediyor. ‘Mahpuslara tatlı ikram eden vakıf’ olarak bilinen kurumun vakfiyesinde, hapishanelerde yatan hükümlülere vakıf gelirlerinden tatlı ikramında bulunulması yer alıyor.

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