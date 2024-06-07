Balıkesir'de bir kişi denizde ölü bulundu

Engelli olduğu ve yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürdüğü belirtilen Polat'ın cenazesi, Gömeç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Göktürk Polat (34) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Gömeç balıkçı barınağı önünde bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar, durumu sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, kişiyi kıyıya çıkardı.

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