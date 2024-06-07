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        Balıkesir'de bir kişi denizde ölü bulundu

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde denizde bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 19:25 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:25
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        Balıkesir'de bir kişi denizde ölü bulundu
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        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde denizde bir kişi ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Gömeç balıkçı barınağı önünde bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar, durumu sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, kişiyi kıyıya çıkardı.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Göktürk Polat (34) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Engelli olduğu ve yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürdüğü belirtilen Polat'ın cenazesi, Gömeç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Polat'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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