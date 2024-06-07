Edremit'te tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Altınoluk Mahallesi yakınında kapatılan Eski Çöplük Yolu mevkisinde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlere karadan Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, su tankeri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracı, havadan helikopterle müdahale edildi.
Yangın yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.