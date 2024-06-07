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        Balıkesir'de otomobil torpidosunda 4 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

        Balıkesir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda otomobil torpidosunda gizlenmiş halde 4 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 23:14 Güncelleme: 07.06.2024 - 23:14
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        Balıkesir'de otomobil torpidosunda 4 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
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        Balıkesir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda otomobil torpidosunda gizlenmiş halde 4 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.K'nin çevre illerden temin ettiği uyuşturucu maddeleri kente getirerek satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        A.K'nin bulunduğu otomobili kent merkezinde durduran ekipler, araçta arama yaptı.

        Aramalara katılan narkotik köpeği "Dangal", otomobilin torpidosuna gizlenmiş 10 paket halinde 4 kilo 600 gram esrar buldu.

        Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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