Erdek'te Marmara Denizi Günü'nde çevre ve deniz temizliği yapıldı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 8 Haziran Marmara Denizi Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında sahil ve deniz temizliği yapıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 8 Haziran Marmara Denizi Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında sahil ve deniz temizliği yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteği, Erdek Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği işbirliğinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri, belediye ekipleri ve çevre gönüllülerinin katılımıyla "Hepimizin bir dünyası var" temalı etkinlikte Çuğra mevkisinde sahil temizliği gerçekleştirildi.
Ayrıca, AFAD ekipleri ve Erdek Dalış Kulübü üyelerinin katılımıyla liman içindeki çalışmada, denizin dibinden araç lastikleri, şişeler, çeşitli atık ambalajlar ve içinden elektrik kablosu geçen eski boru çıkarıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.