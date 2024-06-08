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        Erdek'te Marmara Denizi Günü'nde çevre ve deniz temizliği yapıldı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 8 Haziran Marmara Denizi Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında sahil ve deniz temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:12 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:12
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        Erdek'te Marmara Denizi Günü'nde çevre ve deniz temizliği yapıldı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 8 Haziran Marmara Denizi Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında sahil ve deniz temizliği yapıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteği, Erdek Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği işbirliğinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri, belediye ekipleri ve çevre gönüllülerinin katılımıyla "Hepimizin bir dünyası var" temalı etkinlikte Çuğra mevkisinde sahil temizliği gerçekleştirildi.

        Ayrıca, AFAD ekipleri ve Erdek Dalış Kulübü üyelerinin katılımıyla liman içindeki çalışmada, denizin dibinden araç lastikleri, şişeler, çeşitli atık ambalajlar ve içinden elektrik kablosu geçen eski boru çıkarıldı.

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