Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalık'ta ilk kez üniversiteye giriş sınavı yapıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:59 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalık'ta ilk kez üniversiteye giriş sınavı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldı.

        Ayvalık Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başvuruları sonucu sınav merkezi statüsüne getirilen Ayvalık'ta, YKS kapsamındaki Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), 7 lise ve Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda 1918 aday katıldı.

        Sınava giren bir adayın babası Ekrem Çoban, gazetecilere, daha önce bu sınavlar için Ayvalık'taki adaylar ve yakınlarının Balıkesir ya da Edremit ilçesine gittiğini söyledi.

        Ayvalık'ın sınav merkezi yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirten Çoban, "Daha önce gittiğimiz kentlerdeki okulların nerede olduğunu bilmiyorduk. Sınavın yapılacağı okulu buluncaya kadar da çocuklarımız geride kalabiliyordu. Bu sınavın Ayvalık’ta yapılması çok güzel oldu. Zira Ayvalık’taki okulların nerede olduğunu iyi biliyoruz. Zamanında sınav yapılacak okula gelebiliyoruz. Bu uygulamayı hayata geçirenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

        Sınav sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan üniversite adayı Yalçın Çaycılar ise soruları beklediğinden daha kolay bulduğunu dile getirerek, "Bu yüzden de sınavı hızlıca bitirdim ve salondan çıktım." dedi.

        Egemen Mumyakmaz da sınavın iyi geçtiğini kaydederek, "Sorular beklediğim gibiydi. Bence çalışan herkes karşılığını alıyor bu sınavların. Bana göre sözel kısım daha kolaydı, sayısal bölüme göre. Hedefim psikoloji bölümünü kazanabilmek. İnşallah amacıma ulaşacağım." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Müfredat değişikliğinin gizli bir ajandası mı var? Dünkü toplantıdan çarpıcı notlar…
        Müfredat değişikliğinin gizli bir ajandası mı var? Dünkü toplantıdan çarpıcı notlar…
        "Sadeleştirme adımlarımız sürecek"
        "Sadeleştirme adımlarımız sürecek"
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı

        Benzer Haberler

        Erdek'te Marmara Denizi Günü'nde çevre ve deniz temizliği yapıldı
        Erdek'te Marmara Denizi Günü'nde çevre ve deniz temizliği yapıldı
        Ayvalık açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Balıkesir'de otomobil torpidosunda 4 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
        Balıkesir'de otomobil torpidosunda 4 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
        Edremit'te tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Edremit'te tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de bir kişi denizde ölü bulundu
        Balıkesir'de bir kişi denizde ölü bulundu
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren şüphelinin yaşı araştırılıyor
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren şüphelinin yaşı araştırılıyor