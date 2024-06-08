Ayvalık'ta ilk kez üniversiteye giriş sınavı yapıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldı.

Ayvalık Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başvuruları sonucu sınav merkezi statüsüne getirilen Ayvalık'ta, YKS kapsamındaki Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), 7 lise ve Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda 1918 aday katıldı.

Sınava giren bir adayın babası Ekrem Çoban, gazetecilere, daha önce bu sınavlar için Ayvalık'taki adaylar ve yakınlarının Balıkesir ya da Edremit ilçesine gittiğini söyledi.

Ayvalık'ın sınav merkezi yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirten Çoban, "Daha önce gittiğimiz kentlerdeki okulların nerede olduğunu bilmiyorduk. Sınavın yapılacağı okulu buluncaya kadar da çocuklarımız geride kalabiliyordu. Bu sınavın Ayvalık’ta yapılması çok güzel oldu. Zira Ayvalık’taki okulların nerede olduğunu iyi biliyoruz. Zamanında sınav yapılacak okula gelebiliyoruz. Bu uygulamayı hayata geçirenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Sınav sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan üniversite adayı Yalçın Çaycılar ise soruları beklediğinden daha kolay bulduğunu dile getirerek, "Bu yüzden de sınavı hızlıca bitirdim ve salondan çıktım." dedi.