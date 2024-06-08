TCG Nusret Gemisi, Cunda Adası'nda ziyarete açıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011 yılında aslına uygun yaptırılan TCG Nusret Gemisi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Cunda (Alibey) Adası'nda demirletilen gemiyi ziyarete gelenlere, görevliler tarafından "müze gemi" hakkında bilgi verildi. Gemiyi gezen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi.

Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemisi olarak hizmet veren TCG Nusret'i gezen emekli tarih öğretmeni Gülçin Yazıcıoğlu, gazetecilere, ziyarette duygusal anlar yaşadığını söyledi.

Nusret Mayın Gemisi'nin Çanakkale Savaşları'ndaki önemini çok iyi bildiğini belirten Yazıcıoğlu, "Düşman gemilerine geçit vermeyen bu tarihi gemi sayesinde denizden geçemeyeceğini anlayan düşman, bu kez karadan saldırıya geçti ve kara savaşları başladı. Bu durum, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Çanakkale'de büyük bir zafer kazanmamızı başlatan süreç oldu." diye konuştu.

Onur Gülören de ailesiyle TCG Nusret'i ziyaret ederken ecdadın kahramanlıkları karşısında gururlandıklarını dile getirdi.