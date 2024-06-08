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        Bandırmaspor teknik direktör Mustafa Gürsel ile anlaştı

        TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da kulüp yönetimi, teknik direktör Mustafa Gürsel ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 19:37 Güncelleme: 08.06.2024 - 19:37
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        Bandırmaspor teknik direktör Mustafa Gürsel ile anlaştı
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        TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da kulüp yönetimi, teknik direktör Mustafa Gürsel ile anlaşma sağladı.

        Bandırmaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Gürsel ile 3 yıllığına anlaşma sağlandığı, sözleşmenin ise 10 Haziran'da imzalanacağı bildirildi.

        Bordo-beyazlı takımda ikinci kez teknik direktörlüğe getirilen Mustafa Gürsel, ilk döneminde 2022 yılının kasım ayına kadar görev yapmıştı.

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