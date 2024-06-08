Bandırmaspor teknik direktör Mustafa Gürsel ile anlaştı

Bordo-beyazlı takımda ikinci kez teknik direktörlüğe getirilen Mustafa Gürsel, ilk döneminde 2022 yılının kasım ayına kadar görev yapmıştı.

Bandırmaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Gürsel ile 3 yıllığına anlaşma sağlandığı, sözleşmenin ise 10 Haziran'da imzalanacağı bildirildi.

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