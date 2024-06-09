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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında, aranan 15 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:48 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:48
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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında, aranan 15 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, 98 ekip ve 385 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, zanlılar ile aranan kişilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik huzur uygulaması yaptı.

        Uygulamalar sırasında 2 bin 631 kişi sorgulanırken, 428 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi.

        Uygulamalar neticesinde, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 15 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

        Trafik denetimlerinde de 150 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken, 20 araç trafikten men edildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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