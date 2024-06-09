Balıkesir'de asayiş uygulamasında, aranan 15 zanlı yakalandı

Balıkesir'de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, 98 ekip ve 385 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, zanlılar ile aranan kişilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik huzur uygulaması yaptı.

Uygulamalar sırasında 2 bin 631 kişi sorgulanırken, 428 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi.