Balıkesir'de FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Altıeylül ilçesi Pamukçu yol kontrol noktasında gerçekleştirilen kimlik kontrolünde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 10 aydır aranan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

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