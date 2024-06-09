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        Balıkesir'de çıkan çöplük yangını 5 saatte söndürüldü

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:52 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:52
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        Balıkesir'de çıkan çöplük yangını 5 saatte söndürüldü
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Çöplük alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.

        İhbar üzerine, bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Şarköy Mahallesi yakınlarında bulunan çöplük alandaki yangına müdahale eden ekiplerin çabası yetersiz kalınca Edremit Orman İşletme Müdürlüğünden hava ve kara desteği istendi.

        Geniş bir alana yayılan alevlere, orman işletmeye bağlı ararözler ile karadan, 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter ile havadan müdahale edildi.

        Ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

        Çöplük alanda, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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