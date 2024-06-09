Balıkesir'de çıkan çöplük yangını 5 saatte söndürüldü

Geniş bir alana yayılan alevlere, orman işletmeye bağlı ararözler ile karadan, 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter ile havadan müdahale edildi.

Şarköy Mahallesi yakınlarında bulunan çöplük alandaki yangına müdahale eden ekiplerin çabası yetersiz kalınca Edremit Orman İşletme Müdürlüğünden hava ve kara desteği istendi.

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