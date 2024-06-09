Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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