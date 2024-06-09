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        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 23:08 Güncelleme: 09.06.2024 - 23:08
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        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kırsal Kınık Mahallesi'nde Muzaffer E. idaresinde seyir halinde olan 10 FD 605 plakalı otomobil, virajı alamayıp şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otomobilde bulunan Gültekin E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan Muzaffer E. ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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