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        Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

        Balıkesir merkezli 16 ilde yürütülen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 37 zanlıdan 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:27
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        Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı
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        Balıkesir merkezli 16 ilde yürütülen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 37 zanlıdan 15'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte hesaplar açarak ürün satış ilanı oluşturan ve vatandaşları dolandıran 42 şüpheli tespit edildi.

        Ekipler, zanlıların yakalanmasına yönelik 15 ilde 85 ekip 190 personelle eş zamanlı operasyon başlattı.

        Balıkesir ile Adana, Antalya, Amasya, Batman, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon, Van'da yürütülen operasyonlarda 42 zanlıdan 37'si yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 45 telefon, 38 sim kart, 8 hafıza kartı, 24 banka kartı, 6 bilgisayar, 15 bin 940 lira ele geçirildi.

        Bir evdeki operasyonda arama yapan ekipler, su ısıtıcısının içine atılmış cep telefonu geçirdi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 22'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ekipler, 5 şüpheliyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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