Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 45 telefon, 38 sim kart, 8 hafıza kartı, 24 banka kartı, 6 bilgisayar, 15 bin 940 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte hesaplar açarak ürün satış ilanı oluşturan ve vatandaşları dolandıran 42 şüpheli tespit edildi.

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