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        Anaokulu öğrencileri, Kazdağları'nda kamp yaptı, çadırda konakladı

        Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Sarıkız Anaokulu yönetimi, 2023- 2024 eğitim öğretim döneminin tamamlanması öncesinde öğrencileri ve velilerinin katılımı ile Kazdağları'nda kamp yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:56
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        Anaokulu öğrencileri, Kazdağları'nda kamp yaptı, çadırda konakladı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Sarıkız Anaokulu yönetimi, 2023- 2024 eğitim öğretim döneminin tamamlanması öncesinde öğrencileri ve velilerinin katılımı ile Kazdağları'nda kamp yaptı.

        Kumluca mevkisindeki Olcay Çiftlik kamp alanında 2 gün süren etkinlik süresince velileri ile birlikte kurulan çadırlarda kalan öğrenciler için çeşitli deneyler yapıldı, farklı aktiviteler düzenlendi. Hava karardıktan sonra yakılan kamp ateşinin etrafında müzik dinletisi sunuldu.

        Çadırda kalan anaokulu öğrencileri, yakan top, elim sende, istop, körebe'gibi geleneksel oyunların yanı sıra çevre bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen deneylere katıldı.

        75 çadırın kurulduğu etkinliğe 75 anaokulu öğrencisi, aileleri ve okul yönetimi ile birlikte yaklaşık 220 kişi katıldı.

        Okul aile birliği yöneticilerinden Elvan Şahingöz, AA muhabirine, çocukları küçük yaşta doğaya adapte edebilmek ve çevre sevgisini aşılamak amacıyla bu tür etkinlikleri organize ettiklerini söyledi.

        Şahingöz bu etkinliğin yaza çok güzel bir başlangıç olduğunu sözlerine ekledi.

        Etkinlikte doyasıya eğlenen ve gönüllerince 2 gün geçiren öğrenciler de duygu ve düşüncelerini çok eğlendiklerini ve yeni bir şeyler öğrendiklerini söyleyerek dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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