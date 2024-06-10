Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, bu 3 ilçede düzenledikleri operasyonlarda 24'ü Afganistan, 3'ü İran ve 2'si Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik istihbarat çalışmaları sonucunda, Ayvalık, Karesi ve Edremit'te Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yapan kişiler olduğunu tespit etti.

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