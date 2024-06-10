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        Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:26 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:26
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        Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik istihbarat çalışmaları sonucunda, Ayvalık, Karesi ve Edremit'te Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yapan kişiler olduğunu tespit etti.

        Ekipler, bu 3 ilçede düzenledikleri operasyonlarda 24'ü Afganistan, 3'ü İran ve 2'si Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Haklarında yasal işlem başlatılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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