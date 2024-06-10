Balıkesir'de tadilattaki akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 görevli yaralandı

Bostancı Mahallesi E-87 kara yolu üzerinde tadilattaki akaryakıt istasyonunun LPG deposunun yanında bulunan su deposu ile klimalar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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