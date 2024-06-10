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        Balıkesir'de tadilattaki akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 görevli yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangına müdahale ederken yaralanan 2 görevli hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:31 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:31
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        Balıkesir'de tadilattaki akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 görevli yaralandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangına müdahale ederken yaralanan 2 görevli hastaneye kaldırıldı.

        Bostancı Mahallesi E-87 kara yolu üzerinde tadilattaki akaryakıt istasyonunun LPG deposunun yanında bulunan su deposu ile klimalar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Çalışanların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

        Alevlere müdahale ederken hafif yaralanan 2 istasyon görevlisi, sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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