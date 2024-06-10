Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de "geleceğin sanatçıları"nın sergisi açıldı

        Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği (BALSANAT)'nde eğitim gören öğrencilerin yıl sonu resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de "geleceğin sanatçıları"nın sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği (BALSANAT)’nde eğitim gören öğrencilerin yıl sonu resim sergisi açıldı.

        Balıkesir Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonunda dernekte sanat eğitimi gören çocuk ve gençlerden oluşan toplam 33 sanatçının eserleri açılan sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Sergi açılışı öncesi konuşan Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği resim öğretmeni Şeyma Kandil, “Burada yıl boyunca öğrencilerimizin yaptığı eserleri sergilemek için buradayız. Toplam da 33 öğrencimiz var ve her birinin farklı çalışması yer almakta. Tuvaller, kara kalemler, sulu boyalar bu tarz çalımalar mevcuttur. Öğrencilerimizin yaş aralığı ise 5 yaşından başlayarak 25 yaşına kadar öğrencimiz bulunmakta” dedi.

        Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mualla Can da yaptığı konuşmada, sanatın insan yaşamındaki önemine dikkat çekerek dernek olarak çocuk ve gençlere erken yaşta sanat eğitimi verdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Aytekin Yılmaz, şehrin sanat hayatına sundukları katkılar için BALSANAT derneğine, sanatçılarına teşekkür etti.

        Ayrıca dernekte eğitimi gören çocuk ve gençler ile resim öğretmenleri Şeyma Kandil ile Bahar Akdeniz’e teşekkür ve katılım belgeleri verildi.

        Açılış sonrası sergi gezilirken, derneğin gençlerinden oluşan grup Sanat Galerisinin bahçesinde canlı olarak resim çalışması gerçekleştirdi.

        Sergi sanatseverlerin gezip göre bilmesi adına 11 Haziran 2024 gün sonuna kadar açık kalacak.

        Sergide, Bilge Derin Özkarasu, İdil Topçuoğlu, Berranur Akkuş, Alya Atlı, Öykü Naz Arlı, Ela Nur Arlı, Beren Tosyalı, Derin Ünal, Büşra Bayram, Beyza Gencer, Eda Altunışık, Elif Ece Selçuk, Elif Budak, Eymen Kaya, Harun Pekdağ, Feride Kılıç, Eylül Gerikoğlu, Metehan Tezcan, Hiranur Zengin, Sarp Yıldırım, Fadime Gül Çankaya, Bilge Ali Savaş, Derviş Sadi Güneş Savaş, Anıl Utay, Elif Hilal Aydoğan, Sevde Gülsüm Malkoç, Zeynep Betül Malkoç, Hiranur Kılıç, Beyza Çetin, Zeynep Yol, F. Zehra Yol, Hilal Koşar eserleri yer aldı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Kovanı açtığı sırada saldırıya uğradı! Katil arılar!
        Kovanı açtığı sırada saldırıya uğradı! Katil arılar!
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        YKS'de yapay zekalı kopya
        YKS'de yapay zekalı kopya
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de tadilattaki akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 görevli ya...
        Balıkesir'de tadilattaki akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 görevli ya...
        Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Anaokulu öğrencileri, Kazdağları'nda kamp yaptı, çadırda konakladı
        Anaokulu öğrencileri, Kazdağları'nda kamp yaptı, çadırda konakladı
        Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı
        Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti
        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti
        Balıkesir'de çıkan çöplük yangını 5 saatte söndürüldü
        Balıkesir'de çıkan çöplük yangını 5 saatte söndürüldü