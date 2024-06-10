Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı kişi hastanede öldü
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir dondurma firmasına ait hafif ticari aracın çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir dondurma firmasına ait hafif ticari aracın çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çanakkale - İzmir kara yolunun Pelitköy Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, yaya olarak yolun karşısına geçmeyen çalışan Onur Karaer'e (39) sürücüsü öğrenilemeyen 10 ALL 375 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Karaer, kaldırıldığı Burhaniye Devlet Hastanesinde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.