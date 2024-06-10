Nazım Hikmet, ölümünün 61'inci yılında anıldı

Vefatının 61. yıl dönümünde Nâzım Hikmet Ran’ı sevgi ve saygıyla andıklarını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Hikmet'in dizelerini okudu, etkinlik öncesinde Nazım Hikmet'in şiirlerini okuyan öğretmenleri tebrik etti.

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