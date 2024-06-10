Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 17:23 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        İlçeye bağlı kırsal Ovabayındır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ve 120 personelle müdahale ediliyor.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        7. katın balkonunda oynuyordu... Minik Derya 4 yaşındaydı!
        7. katın balkonunda oynuyordu... Minik Derya 4 yaşındaydı!
        Kovanı açtığı sırada saldırıya uğradı! Katil arılar!
        Kovanı açtığı sırada saldırıya uğradı! Katil arılar!
        Kanserli dokuları aydınlatıyor! Hastalığın tekrar etme riski azaltılabilir
        Kanserli dokuları aydınlatıyor! Hastalığın tekrar etme riski azaltılabilir
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç

        Benzer Haberler

        Nazım Hikmet, ölümünün 61'inci yılında anıldı
        Nazım Hikmet, ölümünün 61'inci yılında anıldı
        Balıkesir'de Kur'an-ı Kerim yırtan kişi hakkında işlem başlatıldı
        Balıkesir'de Kur'an-ı Kerim yırtan kişi hakkında işlem başlatıldı
        Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı kişi hastanede öldü
        Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı kişi hastanede öldü
        Balıkesir'de "geleceğin sanatçıları"nın sergisi açıldı
        Balıkesir'de "geleceğin sanatçıları"nın sergisi açıldı
        Balıkesir'de tadilattaki akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 görevli ya...
        Balıkesir'de tadilattaki akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 görevli ya...
        Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı