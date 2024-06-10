GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Ovabayındır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ve 120 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 3,5 saatte kontrol altına alındı.
Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.
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