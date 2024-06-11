Balıkesir'de cipin duvara çarpptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aynı araçta bulunan ve kazadan hafif yaralı kurtulan N.E. Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Serdar Öncü (34) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen cip, Pelitköy Mahallesi'nde sahil mevkisinde kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

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