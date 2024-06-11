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        Balıkesir'de yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi

        Balıkesir'de jandarma ekipleri, yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan araçlara yönelik denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:55
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        Balıkesir'de yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi
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        Balıkesir'de jandarma ekipleri, yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan araçlara yönelik denetim yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması ve yük taşıyan araçların karıştığı kazaların azaltılması amacıyla yük ve yolcu taşıyan araç ve şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

        Denetimler sonucunda 477 araç kontrol edildi. 9 araç hakkında idari işlem yapılırken, 3 araç trafikten menedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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