Balıkesir'de yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması ve yük taşıyan araçların karıştığı kazaların azaltılması amacıyla yük ve yolcu taşıyan araç ve şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan araçlara yönelik denetim yaptı.

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