Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 4 tabanca, 6 av tüfeği, 158 adet dolu tabanca fişeği, 32 adet av tüfeği fişeği, 3 adet dolu fişek, 11 şarjör, 30 gram sentetik uyuşturucu, 21 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 gram kubar esrar, esrar öğütme aparatı, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu ticareti için kullanılan 20 adet kilitli poşet ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

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