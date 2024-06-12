Balıkesir'de yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi edildi

Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Uzlu, Cerrahi Anabilim Dalı akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Tolga Akyol ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı akademisyenlerinden Arş. Gör. Bilge Kaan Ünal tarafından tedavi edilen baykuş, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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