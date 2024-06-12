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        Balıkesir'de yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi edildi

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, vatandaşın yaralı halde bulduğu peçeli baykuş, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 18:41 Güncelleme: 12.06.2024 - 18:41
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        Balıkesir'de yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi edildi
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        Balıkesir’in Kepsut ilçesinde, vatandaşın yaralı halde bulduğu peçeli baykuş, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi edildi.

        Doğada vatandaş tarafından yaralı halde bulunan peçeli baykuş, BAÜN Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirildi.

        Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Uzlu, Cerrahi Anabilim Dalı akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Tolga Akyol ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı akademisyenlerinden Arş. Gör. Bilge Kaan Ünal tarafından tedavi edilen baykuş, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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