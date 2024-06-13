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        Balıkesir'deki arazi ve orman yangınları söndürüldü

        Balıkesir'in Altıeylül ve Bigadiç ilçelerindeki arazi ve orman yangınları söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 00:03 Güncelleme: 13.06.2024 - 00:03
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        Balıkesir'deki arazi ve orman yangınları söndürüldü
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        Balıkesir'in Altıeylül ve Bigadiç ilçelerindeki arazi ve orman yangınları söndürüldü.

        Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Altıeylül ilçesi kırsal Pamukçu Mahallesi ile Bigadiç ilçesi Esenli ve Güvemçetmi mahallelerindeki orman ve arazilerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangınlara Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü, DSİ, AFAD, polis ve jandarma ekipleri görevlendirildi.

        Ekipler tarafından yangınlar kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Söndürme ve soğutma çalışmalarına 3 helikopter, 17 arazöz, 13 su ikmal aracı, 10 hizmet aracı, 3 dozer, 3 greyder, 2 loder, 11 İ.M. aracı, 8 itfaiye aracı, 3 TOMA ve 7'si de diğer araçlar olmak üzere toplam 80 araç ve 174 personel katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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