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        Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 02:43 Güncelleme: 13.06.2024 - 02:43
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        Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Bandırma-Erdek kara yolunun Tatlısu mevkisinde 16 LES 29 plakalı beton mikseri, 34 FVY 079 plakalı otomobil ve 10 AIA 074 plakalı panelvan çarpıştı.

        Kazada. B.Y. ve E.E. araçlarda sıkıştı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden yaralı kurtarılan 2 kişi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kısa süreli trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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