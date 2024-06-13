Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bandırma-Erdek kara yolunun Tatlısu mevkisinde 16 LES 29 plakalı beton mikseri, 34 FVY 079 plakalı otomobil ve 10 AIA 074 plakalı panelvan çarpıştı.
Kazada. B.Y. ve E.E. araçlarda sıkıştı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden yaralı kurtarılan 2 kişi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kısa süreli trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla açıldı.
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