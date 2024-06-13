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        Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olan yabancı uyruklu kişi yakalandı

        Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olan yabancı uyruklu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 17:17 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:17
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        Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olan yabancı uyruklu kişi yakalandı
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        Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olan yabancı uyruklu gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, daha önce Irak'ın Musul bölgesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu bir şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

        İkamette yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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