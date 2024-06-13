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        Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 18:09 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:09
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        Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

        Altınova Mahallesi İskele yolunda, Salih Kazanç (56) idaresindeki 35 AG 8877 plakalı motosiklet ile C.G. (52) idaresindeki 10 BFZ 25 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kazanç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazanç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Hafif yaralanan otomobil sürücüsü C.G. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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