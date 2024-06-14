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        Balıkesir'de sıcak hava nedeniyle biçerdöver hasadına 1 gün ara verildi

        Balıkesir'de biçerdöver hasadının 1 günlüğüne durdurulduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 00:16 Güncelleme: 14.06.2024 - 00:16
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        Balıkesir'de sıcak hava nedeniyle biçerdöver hasadına 1 gün ara verildi
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        Balıkesir'de biçerdöver hasadının 1 günlüğüne durdurulduğu belirtildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte hububat üretim sezonu hasat iş ve işlemlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.

        Sıcaklığın ve rüzgarın da etkisiyle biçerdöverle hasat yapılmasının yangına neden olabileceğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince tarım arazilerimizdeki yangın riskinin azaltılması amacıyla 14.06.2024 Cuma günü 1 gün süreyle biçerdöverle hububat hasadı iş ve işlemlerinin durdurulmasına karar verilmiştir. Orman yangınlarına karşı duyarlı olunmasını, yapılan uyarılara dikkat edilmesi, görülen olumsuzlukların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmesi konusunda vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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