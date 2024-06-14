Ayvalık açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, can salındaki 12'si çocuk 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayvalık açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

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