Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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