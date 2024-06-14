Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:40 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

        İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Balıkesir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Ayvalık açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Balıkesir'de sıcak hava nedeniyle biçerdöver hasadına 1 gün ara verildi
        Balıkesir'de sıcak hava nedeniyle biçerdöver hasadına 1 gün ara verildi
        Ayvalık'ta otomobil ile çarpışan motosikletli öldü
        Ayvalık'ta otomobil ile çarpışan motosikletli öldü
        Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olan yabancı uyruklu kişi yakal...
        Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olan yabancı uyruklu kişi yakal...