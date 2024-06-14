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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:53 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:53
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

        İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Yangının enerji nakil hattının kopmasından kaynaklandığı yönünde tespit var"

        Olay yerine gelerek yetkililerden son durumla ilgili bilgi alan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere, ekiplerin 8 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz ve diğer arazi araçlarıyla sahada etkin şekilde mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

        Yangının, ilk anlarda Kınık Mahallesi'ni tehdit ettiğini ancak rüzgarın ters yöne esmesiyle bu riskin ortadan kalktığını belirten Ustaoğlu, "Yine de mahallemizde 11 ahırı boşalttık ve hayvanları güvenli bölgeye aldık. Yangın kısmen kontrol altına alınmış durumda." dedi.

        Ustaoğlu, mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğünü, nem oranının çok düşük, hava sıcaklığının yüksek olduğunu dile getiren Ustaoğlu, "Bugün il genelinde biçerdöver ve hububat işini yasaklamıştık. Çünkü bugün hava durumunda olumsuz anlamda ciddi bir alarm vardı. Yangının enerji nakil hattının kopmasından kaynaklandığı yönünde tespit var. Daha detaylı çalışmayı sonra yapacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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