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        Balıkesir'de köpek saldırısında yaralanan kişi tedaviye alındı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:26 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:26
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        Balıkesir'de köpek saldırısında yaralanan kişi tedaviye alındı
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı kırsal Hamamlı Mahallesi'nde gece evine giden İsmail Akdeniz'e (67), başıboş bir köpek saldırdı.

        Özellikle kollarında derin yaralar oluşan ve bileği kırılan Akdeniz, çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Manyas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Akdeniz'e estetik operasyon yapılacağı öğrenildi.

        İsmail Akdeniz, yaptığı açıklamada, tasması bulunan hayvanın çoban köpeği olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

        Üzerine doğru gelince can havliyle köpeğin tasmasından tuttuğunu belirten Akdeniz, "Buna rağmen kolumdan parça kopardı ve kollarımın birçok yerini yaraladı. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Boğuşmama rağmen canımı zor kurtardım. Ben yalnız yaşayan biriyim. Bileğim kırıldı, işlerimi nasıl halledeceğim? Lütfen sahipli de olsa bu köpeklerin boşta gezmesine izin verilmesin." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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