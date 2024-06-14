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        Ayvalık'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurda kaçak girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:08 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:08
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        Ayvalık'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurda kaçak girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu ilçede operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda, Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

        Ayrıca, bir otomobil ve 12 bin 695 liraya el konuldu.

        Gözaltına alınan bir göçmen kaçakçılığı şüphelisinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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