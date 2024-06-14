Ayvalık'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurda kaçak girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurda kaçak girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu ilçede operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
Ayrıca, bir otomobil ve 12 bin 695 liraya el konuldu.
Gözaltına alınan bir göçmen kaçakçılığı şüphelisinin işlemleri sürüyor.
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