Ayvalık'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

Ayrıca, bir otomobil ve 12 bin 695 liraya el konuldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurda kaçak girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

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