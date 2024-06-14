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        Balıkesir'de devrilen motosikletteki 2 kişiden biri öldü

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:16 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:16
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        Balıkesir'de devrilen motosikletteki 2 kişiden biri öldü
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Mehmet Kaycı (22) idaresindeki 10 AFY 563 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Savaştepe Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, motosikletten savrulan sürücü Kaycı ve arkadaşı Emircan Yalkın (21) yaralandı.

        Yaralılar, çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Gençlerden Mehmet Kaycı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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