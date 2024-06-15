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        Midilli Adası feribot seferlerinde bayram tatili yoğunluğu başladı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na, Kurban Bayramı arifesinde feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 09:43 Güncelleme: 15.06.2024 - 09:43
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        Midilli Adası feribot seferlerinde bayram tatili yoğunluğu başladı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na, Kurban Bayramı arifesinde feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk yaşanıyor.

        İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu.

        Ayvalık ile Midilli arasında feribot işleten turizm acenteleri, yoğunluk nedeniyle ilave seferlerle hizmet verdi.

        Deniz ulaşımı firması sahibi Engin Jale, gazetecilere, Midilli başta olmak üzere Ege'deki birçok Yunan adasına yoğun talep olduğunu söyledi.

        Jale, Kurban Bayramı nedeniyle Ayvalık ile Midilli arasında karşılıklı seferler düzenleyen 4 firmaya ait feribotların günde karşılıklı dörder sefer yaptıklarını belirterek, “Sabah ve öğle saatlerinde kalkan feribotlar yolcuların yanı sıra özel araçları da taşıyor. Her gemi dolu gidip dolu geliyor.” dedi.

        Bayram arifesinde 2 bin 500 kişinin Yunanistan’ın Midilli Adası’na gideceğini kaydeden Jale, 9 günde Midilli Adası’na 10 bin kişinin geçeceğini tahmin ettiğini bildirdi.

        - Kapıda vize uygulaması

        Kırklareli’den gelen Murat Kuru da Kurban Bayramı tatilini Midilli Adası’nda geçirmeyi tercih etmelerinin en büyük sebebinin büyük kolaylık olarak gördükleri kapıda vize uygulaması olduğunu aktardı.

        Turizm acentesi sahiplerinden Eşref Jale ise Türkiye ile Yunanistan arasında varılan anlaşma kapsamında uygulanan kapıda vizenin turizme olumlu etki ettiğini vurguladı.

        Ramazan Bayramı’nda 7 bin kişinin Ayvalık’tan Midilli Adası’na gittiğini ifade eden Jale, Kurban Bayramı nedeniyle ek seferler koyduklarını, talebe göre bunu artırabileceklerini sözlerine ekledi.

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