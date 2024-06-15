Balıkesir'de yangın çıkan çiftlikteki 52 koyun telef oldu
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Akçaova Mahallesi'nde Ahmet Selvi'ye ait çiftlikte sabaha karşı yangın çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesinin ardından bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.
Çiftliğin müştemilatına ve saman balyalarına da sıçrayan alevleri söndürme çalışmalarına Gönen ilçesinden itfaiye ekipleri de katıldı.
Ekipler, yoğun çalışma sonucu yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Çiftlikteki 52 koyunun telef olduğu, 2 milyon liradan fazla zarara yol açtığı belirlenen yangının, elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.
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