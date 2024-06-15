Balıkesir'de yangın çıkan çiftlikteki 52 koyun telef oldu

Çiftlikteki 52 koyunun telef olduğu, 2 milyon liradan fazla zarara yol açtığı belirlenen yangının, elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Çiftliğin müştemilatına ve saman balyalarına da sıçrayan alevleri söndürme çalışmalarına Gönen ilçesinden itfaiye ekipleri de katıldı.

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