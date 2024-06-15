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        Balıkesir'de yangın çıkan çiftlikteki 52 koyun telef oldu

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:09 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:09
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        Balıkesir'de yangın çıkan çiftlikteki 52 koyun telef oldu
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı kırsal Akçaova Mahallesi'nde Ahmet Selvi'ye ait çiftlikte sabaha karşı yangın çıktı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesinin ardından bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

        Çiftliğin müştemilatına ve saman balyalarına da sıçrayan alevleri söndürme çalışmalarına Gönen ilçesinden itfaiye ekipleri de katıldı.

        Ekipler, yoğun çalışma sonucu yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Çiftlikteki 52 koyunun telef olduğu, 2 milyon liradan fazla zarara yol açtığı belirlenen yangının, elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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