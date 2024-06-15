Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'den kısa kısa

        Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), iş geliştirme faaliyetleri kapsamında girişimcilere eğitim ve yer desteği vermeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:47 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), iş geliştirme faaliyetleri kapsamında girişimcilere eğitim ve yer desteği vermeye devam ediyor.

        Veteriner Fakültesi ve girişimci Nursal Haney’in işbirliğiyle Balıkesir’de yaygın olan ipekböceği üretiminin yeniden canlandırılması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir üretim için “İpekböceği Üretim Projesi" başlatıldı.

        Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren yetiştirme çiftliğinde başlatılan çalışmada, Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinden girişimci Nursal Haney ve Veteriner Hekim Melih Kerim Arslan faaliyet yürütüyor. Çalışmaya, Veteriner Fakültesinden öğretim elemanları da iştirak ediyor.

        Mayıs ayı başında yumurtadan yeni çıkmış larvaların temini ve beslenmesi ile başlayan çalışmada, 5 yaşam evresi ve bunlar arasındaki 4 uyku evresinden oluşan yaklaşık 30 günün sonunda koza örme aşamasına gelindi.

        Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Genel Sekreter Yemliha Yanar ile üretim tesisini ziyaret etti. Haney ve Arslan’dan ipekböceği üretimi çalışmaları hakkında bilgi alan Oğurlu, üniversite olarak bölgenin ve Balıkesir’in yararına olabilecek çalışmalara destek vermekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        - Büyükşehir Belediyesinin logosu güncellendi

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin revize ettiği logoda, 2014’ten bu yana kullanılan “B” harfi, Balıkesir haritası baz alınıp basitleştirilerek “sevgi” ve “kucaklaşma” temalarında işlendi.

        Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle yeni görünümü onaylanan logo, iki denize ve Kazdağları dahil eşsiz bir doğaya sahip olan Balıkesir’in “B” harfi, denizi simgeleyen mavi ve ormanı simgeleyen yeşil renklerinin karışımı olan turkuaz renginde tasarlandı.

        Fransızcada Türk anlamına gelen Turquois sözcüğünden türetilen turkuaz, Türk İslam sanatının alametifarikalarından biri olarak kabul görüyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eski tasarımın basılı olduğu stoktaki hiçbir baskılı evrak veya tabelanın değiştirilmeyeceğini belirtti.

        Stoklar tükenene ve tabelalar doğal şartlardan kullanılmaz hale gelene kadar eski tasarımla devam edileceğini duyuran Akın, bu değişimin belediyeye hiçbir ek maliyet getirmeyeceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Bayram trafiğine anlık takip
        Bayram trafiğine anlık takip
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de yangın çıkan çiftlikteki 52 koyun telef oldu
        Balıkesir'de yangın çıkan çiftlikteki 52 koyun telef oldu
        Midilli Adası feribot seferlerinde bayram tatili yoğunluğu başladı
        Midilli Adası feribot seferlerinde bayram tatili yoğunluğu başladı
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu bayram öncesi trafik denetimine katıldı:
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu bayram öncesi trafik denetimine katıldı:
        Balıkesir'de devrilen motosikletteki 2 kişiden biri öldü
        Balıkesir'de devrilen motosikletteki 2 kişiden biri öldü
        Ayvalık'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de köpek saldırısında yaralanan kişi tedaviye alındı
        Balıkesir'de köpek saldırısında yaralanan kişi tedaviye alındı